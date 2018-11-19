США предложили украинским ВМС списанные фрегаты, заявили в Киеве

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Об этом в эфире "Пятого канала" заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

"Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах", — сказал он.

Сейчас украинские ВМС прорабатывают этот вопрос с учетом состояния кораблей и стоимости их обслуживания. По словам Воронченко, эксплуатация такого фрегата ежегодно обходится примерно в 25 миллионов долларов.

В октябре СМИ сообщали, что Украина может получить американские фрегаты в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества.

В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, последний из них вывели из состава флота США в 2015 году. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии и Египта.