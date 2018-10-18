МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Военный атташе посольства США в Киеве предложил передать ВМС Украины американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry, сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники.

"Корабли способны значительно повысить обороноспособность Вооруженных сил Украины на черноморском и азовском театрах военных действий", — говорится в статье.

Передать американские фрегаты могут в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества. Ранее украинские ВМС получили таким образом два катера.

Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявлял, что успешная реализация этого проекта позволит Киеву получать "более современные вооружения", напоминает портал.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, последний из них вывели из состава флота США в 2015 году. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии и Египта.

В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

СМИ также сообщали, что правительство Дании готово продать Украине три списанных минных тральщика за 102 миллиона евро.

При этом, как заявлял командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко, военному судостроению страны грозит "точка невозврата" из-за отсутствия финансирования.

Общий объем помощи Вашингтона Киеву в области обороны с 2014 года превысил миллиард долларов. Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, указывая, что это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.