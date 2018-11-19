СБУ заявила о блокировке канала сбыта оружия сторонников ИГ*

КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины блокировала в Киеве канал сбыта оружия и боеприпасов, организованный сторонниками международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщила в понедельник пресс-служба СБУ,

"Сотрудники CБУ блокировали в столичном регионе канал сбыта на Украине оружия и боеприпасов, организованный сторонниками международной террористической организации "Исламское государство"*", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что граждане стран Центральной Азии по поддельным документам прибыли на Украину после депортации с территории другой азиатской страны "из-за связей с ИГИЛ*".

"Одного из участников группировки правоохранители задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанный у себя на родине находится в розыске за участие в вооруженных подразделениях, конфликтах или военных действиях на территории других государств и финансировании преступлений террористического характера. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела изъяты гранаты, поддельные документы, символика международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов.

*Запрещённая в России террористическая организация