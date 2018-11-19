В Совфеде объяснили, зачем США дают Украине советы по Донбассу

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Перекрыть воду и электричество самопровозглашенной Донецкой народной республике, как это советуют США, Киев не в состоянии, он не может закрыть российско-украинскую границу по всему периметру, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Украины генерал Игорь Романенко заявил изданию " Обозреватель ", что США предлагают Киеву создать "революционную ситуацию" в Донбассе, перекрыв "электроэнергию и воду", чтобы активизировать процесс по возвращению неподконтрольных территорий.

"Технически проект не может быть реализован. Киев в принципе не способен перекрыть российско-украинскую границу по всему периметру, что, разумеется, понимают и американские советники", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, подобные советы американской стороны объясняются тем, что США "буквально толкают Киев на "решительные" действия в Донбассе, пытаясь втянуть Россию во внутриукраинский конфликт".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.