В Совфеде объяснили, зачем США дают Украине советы по Донбассу

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Перекрыть воду и электричество самопровозглашенной Донецкой народной республике, как это советуют США, Киев не в состоянии, он не может закрыть российско-украинскую границу по всему периметру, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.
"Технически проект не может быть реализован. Киев в принципе не способен перекрыть российско-украинскую границу по всему периметру, что, разумеется, понимают и американские советники", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По мнению сенатора, подобные советы американской стороны объясняются тем, что США "буквально толкают Киев на "решительные" действия в Донбассе, пытаясь втянуть Россию во внутриукраинский конфликт".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.