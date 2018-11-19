СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости, Алёна Палажченко. Половину газа по газопроводу "Турецкий поток" планируется поставлять в Европу, благодаря чему европейские страны получат новый импульс, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на церемонии завершения морской укладки газопровода, которая проходит в Стамбуле в понедельник.

В церемонии также участвует президент РФ Владимир Путин.

"Наши отношения с РФ находятся на подъеме, что выражается и в энергетическом секторе. Мы приложили с российскими друзьями много усилий для реализации проекта "Турецкий поток". Он имеет историческую значимость. Газопровод важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс. Турция сможет удовлетворить потребность газа в Европе в полном объеме", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что с технической точки "это сложный проект с высочайшими стандартами". "Для нас РФ валяется долгосрочным надежным другом и важным поставщиком газа", — добавил турецкий лидер.

Несколько раз речи Путина и Эрдогана прерывались бурными аплодисментами присутствовавших на церемонии. Турецкие зрители скандировали "Турция тобой гордится" в адрес своего президента, что является традиционным выражением уважения.

Эрдоган прокомментировал стыковку мелководной и глубоководной частей газопровода, сказав, что это последний шов, скомандовав по-русски "начинаем" и пожелав удачи. "Поздравляю. Спасибо", — сказал он после отчета о стыковке.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Начать поставки газа по "Турецкому потоку" планируется до 1 января 2020 года.