Жители украинской Смелы перекрыли две дороги в Черкасской области

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Жители города Смела перекрыли две дороги в Черкасской области, они требуют подписать договор с компанией "Нафтогаз Украины" о поставках газа, передает телеканал "112 Украина".

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), а впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек. Согласно законодательству, ответственность за своевременное начало отопительного сезона на Украине лежит на местной власти.

"Люди требуют подписать договор с "Нафтогазом", потому что боятся, что будут платить двойной тариф за тепло. Сейчас мы находимся на участке дороги Киев-Днепр в Черкасской области, здесь активисты перекрыли дорогу шинами и машинами… Акция с перекрытием дорог является бессрочной", — сообщается в эфире телеканала.

По его данным, местные жители также перекрыли участок дороги Черкассы – Кропивницкий, планируют перекрыть еще одну дорогу, таким образом они перекроют все выезды из города.

По информации телеканала, на место приезжал мэр Смелы Алексей Цыбко, он пообещал, что жители города не будут платить двойной тариф. Он выразил мнение, что "Нафтогаз" не должен навязывать "долги частной компании жителям Смелы".

Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября потребовал в течение нескольких часов начать отопительный сезон в Смеле — единственном в стране городе, где не было восстановлено теплоснабжение. Мэр Смелы заявил 17 ноября, что все жилые дома и объекты социальной сферы в городе подключены к отоплению.