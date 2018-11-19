КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Около 100 человек перекрыли трассу Киев-Чоп в Закарпатской области Украины, требуя снизить цены на топливо и газ, а также упростить растаможивание машин с еврономерами, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления патрульной полиции.

"Сейчас движение на дорожной станции Нижние Ворота затруднено. Это связано с проведением акции протеста… Требования касаются снижения цен на топливо и коммунальные услуги в части газа, упрощения растаможивания транспортных средств на еврономерах", — цитирует сообщение патрульной полиции агентство УНН

По данным ведомства, около 100 человек перекрывают движение на участке полицейской станции Нижние Ворота на трассе Киев — Чоп.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

Автовладельцы неоднократно проводят акции у Верховной рады из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами. Ряд митингующих также выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Такие машины массово ввозятся на Украину из-за их дешевизны и лазеек в законодательстве, позволяющих их не растамаживать. Власти пытаются разрешить эту проблему, в частности, владельцам подобных автомобилей предлагали льготное растаможивание.