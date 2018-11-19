МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщил изданию Obozrevatel, что США советуют Украине создать "революционную ситуацию" в Донбассе.
В пятницу в ходе встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с госсекретарем США Майком Помпео стороны пришли к согласию, что для реализации минских соглашений контролировать районы Донбасса и российско-украинскую границу должна миссия международных миротворцев с мандатом ООН.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.