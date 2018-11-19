В Раде предложили переизбрать мэра Смелы из-за ситуации с отоплением

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Лидер крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предлагает Верховной раде принять постановление о перевыборах мэра города Смела, где не смогли вовремя включить отопление в домах.

Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября потребовал в течение нескольких часов начать отопительный сезон в Смеле — единственном в стране городе, где не было восстановлено теплоснабжение. В субботу мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что все жилые дома и объекты социальной сферы в городе подключены к отоплению.

"Я думаю, что Верховная рада должна дать оценку как местного совета, так и местных депутатов. Предлагаю, Андрей Владимирович (спикер Рады Парубий – ред.), чтобы руководители фракций обсудили, и, если необходимо, подписали проект постановления о перевыборах в городе Смела", — сказал Герасимов в ходе согласительного совета парламентских фракций в понедельник. По его словам, правоохранительные органы должны расследовать дело по факту бездеятельности или умышленных действий чиновников, которые чуть не привели к чрезвычайным последствиям.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), а впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек. Согласно законодательству, ответственность за своевременное начало отопительного сезона на Украине лежит на местной власти.