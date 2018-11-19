Адмирал рассказал, как можно поднять затонувшую подлодку "Сан-Хуан"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Поднять затонувшую в Атлантическом океане подводную лодку ВМС Аргентины "Сан-Хуан" возможно, необходимые для этого технологии в настоящее время существуют, однако эта операция будет крайне затратной, заявил в понедельник РИА Новости экс-командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Ранее стало известно, что затонувшую год назад подводную лодку "Сан-Хуан" нашли деформированной и с признаками взрыва. Ее обнаружило судно американской компании Ocean Infinity в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров в пятницу вечером.

"Есть два варианта развития событий: объявить место гибели подлодки воинским захоронением и отметить ее координаты, или же поднять ее, но это будет очень дорогостоящая операция", — сказал Валуев.

Адмирал отметил, что сегодня подобными технологиями располагают США и Швеция. Российские специалисты также имеют опыт таких операций, в частности речь идет о подъеме подлодки "Курск", который Россия провела в 2001 году с привлечением шведской техники.

"Теоретически подъем с глубины 900 метров возможен при помощи подъемного крана и понтонов, однако существует немало факторов, которые усложняют данную работу, а именно большая глубина, подводные течения, погодные условия, удаленность от берега", — пояснил адмирал.

"Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины. Президент Аргентины Маурисио Макри после обнаружения в пятницу вечером подводной лодки "Сан-Хуан" объявил трехдневный траур по погибшему экипажу.