Министр обороны Аргентины раскритиковал идею поднятия подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, что было бы безрассудно выделить 4 миллиарда долларов на то, чтобы поднять с морского дна обнаруженную ранее затонувшую подводную лодку "Сан-Хуан", сообщает издание Nacion.

"Если достать (подлодку — ред.) будет действительно стоить 4 миллиарда долларов, будет безрассудством тратить эти деньги, это мое личное мнение", — заявил Агуад.

"Четыре миллиарда долларов в Аргентине, где уровень бедности составляет 30%? Мне кажется, это безрассудство", — отметил он.

Агуад добавил, что субмарина находится на очень большой глубине, откуда ее почти невозможно достать. "Она находится в пропасти, которая как перевернутая гора", — приводит его слова издание.

"Поднятие подлодки в этих условиях затянется на один, два или три года. Мы должны сконцентрироваться на расследовании того, что произошло, узнать, почему погибли люди", — заявил министр.

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по погибшему экипажу "Сан-Хуана". Субмарина была обнаружена деформированной и с признаками взрыва. Ее нашло судно американской компании Ocean Infinity в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров в пятницу вечером.

По данным капитана Энрике Бальби, который ранее занимал пост официального представителя ВМС, разброс обломков вокруг лодки составляет порядка 80-100 метров, а это значит, что с большой долей вероятности направленный внутрь "Сан-Хуана" взрыв мог произойти, когда лодка находилась вблизи от морского дна, предположительно, через два часа после ее последнего выхода на связь 15 ноября 2017 года.

"Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.