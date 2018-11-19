"Кличко провалился": украинцы оценили работу киевского мэра

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинский канал NewsOne провел опрос зрителей в прямом эфире и выявил отношение граждан страны к работе мэра Киева Виталия Кличко.

У зрителей спросили: "Кличко как глава столицы — успешный или провальный?".

В ходе трансляции в студию позвонили 7 850 человек, 95 процентов из которых не довольны работой Кличко на посту градоначальника.

"95 процентов говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная. Его команда — это беда для города", — резюмировал ведущий программы.

Кличко избрали мэром Киева на внеочередных выборах в 2014 году, следующие выборы состоятся в 2020 году. Градоначальник пообещал, что поборется за место главы украинской столицы в будущем.