В Кремле исключили возможность автоматической передачи Курил Японии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо достичь компромисса в курильском вопросе между Москвой и Токио.

"Безусловно, потребуется компромисс", сказал он в эфире телеканала "Россия-1" . Песков добавил, что этот компромисс не должен вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон.

Пресс-секретарь добавил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ находятся в постоянном диалоге, в повестке переговоров стоит множество совместных проектов.

Песков также высоко оценил интенсивность контактов между лидерами.

Также Песков напомнил о невозможности заключения по вопросу Курильских островов каких-либо "сепаратных сделок". По его словам, принятие Совместной советско-японской декларации 1956 года не означает автоматической передачи острова Шикотан и группы островов Хабомаи японской стороне.

Он также отметил особую важность вопроса по поводу размещения баз США на островах в случае их передачи. По словам Пескова, несмотря на всю сложность заключения мирного договора с Японией, этот вопрос можно решить.

Переговоры с Токио

На проходившем в сентябре Восточном экономическом форуме Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий. В ответ Абэ заявил, что Токио на это согласиться не может.

В Японии предложение Путина расценили как желание сдвинуть с мертвой точки буксующие переговоры.

Японские СМИ на прошлой неделе сообщили, что премьер хочет предложить российскому президенту ускорить переговоры. По данным издания "Майнити", речь шла о перспективах достижения мирного соглашения на основе советско-японской декларации от 1956 года. Согласно этому документу, Москва рассматривала возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана, судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.

Абэ намерен подписать мирный договор с Россией до окончания своего премьерского срока, то есть до осени 2021 года.

Вопрос Южных Курил

Отношения Москвы и Токио на протяжении долгого времени омрачает отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны.

Япония претендует на четыре острова юга Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

Москва рассчитывала, что подписанная в 1956 году советско-японская декларация документ поставит в споре точку, однако в Токио посчитали этот документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.