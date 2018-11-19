В Кремле исключили возможность автоматической передачи Курил Японии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо достичь компромисса в курильском вопросе между Москвой и Токио.
Пресс-секретарь добавил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ находятся в постоянном диалоге, в повестке переговоров стоит множество совместных проектов.
Песков также высоко оценил интенсивность контактов между лидерами.
Также Песков напомнил о невозможности заключения по вопросу Курильских островов каких-либо "сепаратных сделок". По его словам, принятие Совместной советско-японской декларации 1956 года не означает автоматической передачи острова Шикотан и группы островов Хабомаи японской стороне.
Он также отметил особую важность вопроса по поводу размещения баз США на островах в случае их передачи. По словам Пескова, несмотря на всю сложность заключения мирного договора с Японией, этот вопрос можно решить.
Переговоры с Токио
На проходившем в сентябре Восточном экономическом форуме Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий. В ответ Абэ заявил, что Токио на это согласиться не может.
В Японии предложение Путина расценили как желание сдвинуть с мертвой точки буксующие переговоры.
Абэ намерен подписать мирный договор с Россией до окончания своего премьерского срока, то есть до осени 2021 года.
Вопрос Южных Курил
Отношения Москвы и Токио на протяжении долгого времени омрачает отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны.
Москва рассчитывала, что подписанная в 1956 году советско-японская декларация документ поставит в споре точку, однако в Токио посчитали этот документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.