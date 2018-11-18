На Украине призвали наказывать за нападения на журналистов

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Нападающие на журналистов и СМИ на Украине остаются безнаказанными, заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.Facebook в воскресенье.
Он отметил, что в воскресенье канадский журналист Майкл Колборн был избит праворадикалами — один ударил его в лицо, а другой распылил слезоточивый газ.
"Параллельно с нападением на канадского журналиста, радикалы грубо препятствовали сегодня работе и журналиста телеканала NewsOne. Народный депутат Оксана Корчинская при этом обвинила в провокациях именно журналистов, выполняющих на митингах свою профессиональную работу", — пишет Томиленко.
В воскресенье в Киеве был сорван марш в защиту прав трансгендерных людей, полиция сообщала о двух пострадавших. Противники марша в защиту прав трансгендерных людей напали в центре Киева на канадского фотографа Майкла Колборна, полиция завела дело по статье "хулиганство". Как сообщает полиция, канадец рассказал, что сначала у него возникла словесная перепалка с двумя мужчинами, когда он вел фотосъемку в воскресенье днем вблизи Владимирского собора.