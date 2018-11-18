МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода "Северный поток — 2".

По словам главы польского правительства, "эскалация агрессии" в отношении Киева может последовать, когда украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы "столь важную роль".

"Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Одры никто в это не верит", — приводит слова Моравецкого агентство PAP.

По мнению польского премьера, Россию "ничто не остановит пойти на Киев".

Он обратил внимание, что российская сторона вкладывает получаемые от продажи газа в Европу средства в модернизацию армии.

"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", — добавил премьер.

Накануне сообщалось, что США и Украина договорились о совместной работе против "Северного потока — 2".

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против реализации проекта. Позиция Москвы: Вашингтон преследует интересы американского бизнеса и пытается продвигать поставки СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает строительство газопровода с сохранением транзита российского "голубого топлива" через Украину. Москва также заявляла, что проект — абсолютно коммерческий и конкурентный. По словам президента Владимира Путина, "Северный поток — 2" не предполагает предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Кроме США, опасения из-за строительства газопровода выражали Польша, Украина и Литва. По мнению руководителей этих государств, "Северный поток — 2" будет использоваться как политический инструмент. По заявлениям российских властей и представителей Германии, проект направлен на укрепление энергетической безопасности Европы на фоне растущего потребления "голубого топлива".