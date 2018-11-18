В Киеве радикалы напали на канадского фотографа

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Противники марша в защиту прав трансгендерных людей напали в центре Киева на канадского фотографа Майкла Колборна, полиция завела дело по статье "хулиганство", сообщает пресс-служба полиции города.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Киеве сорвали марш в защиту прав трансгендерных людей, полиция сообщала о двух пострадавших. Как сообщает полиция, канадец рассказал, что сначала у него возникла словесная перепалка с двумя мужчинами, когда он вел фотосъемку в воскресенье днем вблизи Владимирского собора.

"В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой — применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей. Уголовное производство начато по части второй статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

"Сломанные очки и порезы на моем лице и губе еще одно доказательство того, что эта страна имеет огромную крайне правую проблему", — написал канадский журналист Майкл Колборн в своем Twitter

Кроме того, украинский телеканал NewsOne сообщает, их корреспонденту плюнули в лицо противники вышеуказанного марша в воскресенье, когда корреспондент вел репортаж. Сам журналист в связи с этим написал заявление в полицию о нападении.

"Мы написали заявление о препятствовании журналистской деятельности в райотделении полиции Шевченковского управления полиции, и указали, что присутствовала нардепт Оксана Корчинская со своими сторонниками. В полиции заявили, что есть несколько задержанных. Их должны доставить в райотделение", — сообщил корреспондент Богдан Аминов.