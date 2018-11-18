В Киеве два человека пострадали во время марша в поддержку трансгендеров

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали от распыления газового баллончика во время попытки провести в Киеве марш в поддержку трансгендеров, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Украинское информагентство УНН сообщало, что марш должен был начаться от парка Шевченко, однако точка сбора была изменена — у метро "Университет", поскольку на запланированном месте собрались те, кто выступает против такой акции.

По данным полиции, события произошли возле станции метро "Университет" — там собирались участники акции, которые, согласно заявке, хотели привлечь внимание общества к проблемам трансгендерных людей. Сообщается, что представители других организаций, которые проводили мероприятие в Парке имени Тараса Шевченко, пытались устроить провокацию, прибыв на станцию метро.

"Полицейские, чтобы не допустить конфликтов, разделили участников. В это время неизвестный мужчина применил газовый баллончик, в результате чего двум людям понадобилась медицинская помощь. Правоохранители продолжают нести службу в центральной части города", — говорится в сообщении на сайте полиции города.

На странице киевского "Правого сектора"* в Facebook опубликовано видео их сторонников возле парка Шевченко, которые выступают против марша трансгендеров.

В свою очередь издание "Страна.ua" сообщает, что в воскресенье также проходит малочисленная акция в центре Киева на Михайловской площади – "вече активистов, которые требуют смены власти в Украине и говорят о начале "третьего майдана".

*Запрещённая в России экстремистская организация