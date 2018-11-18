В ДНР заявили о взрыве на складе бронетехники силовиков

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Взрыв произошел на складе бронетехники украинских силовиков в Курахово, один военный погиб, уничтожено четыре бронемашины, заявил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Сегодня ночью на складе бронетехники 28-й механизированной бригады в Курахово (под контролем Киева – ред.) произошел взрыв, который привел к пожару на площади более тысячи квадратных метров… Уничтожено четыре бронемашины БМП-1 с боекомплектами, а также погиб один боевик бригады", — сказал Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, взрыв произошел в результате выстрела одним из силовиков из гранатомета. Безсонов не исключает, что украинское командование попытается скрыть данный факт и "возложить ответственность за произошедшее на мифическую диверсионную группу из состава наших защитников".