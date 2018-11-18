В ЛНР заявили об обострении ситуации у линии соприкосновения в Донбассе

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 18 ноя — РИА Новости. Ситуация у линии соприкосновения в Донбассе имеет тенденцию к обострению, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о пяти обстрелах за сутки со стороны ВС Украины. Народная милиция заявила о гибели ополченца в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению", — сказал Марочко.

Он уточнил, что помимо увеличения количества обстрелов территории ЛНР, украинское командование нагнетает обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения. По данным Народной милиции ЛНР, в районе населенного пункта Передельское отмечено передвижение военной колонны ВС Украины из четырех самоходных артустановок калибром 152 миллиметра "Акация" на тралах и пяти грузовых автомобилей "Урал" с боеприпасами. Колонна двигалась в направлении подконтрольного украинским силовикам Новоайдара. Четыре бронетранспортера (МТЛБ), четыре БТР и автомобиль с боеприпасами зафиксированы и возле подконтрольного Киеву Орехово.

"Кроме того, подразделения ВСУ проводят мероприятия по укреплению позиций вдоль линии соприкосновения, в том числе в зоне ответственности 10 бригады ВСУ", — дополнил Марочко.