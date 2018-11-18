На Украине горняки больше месяца остаются в шахте, требуя выплаты зарплат

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Горняки шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области уже больше месяца не поднимались на поверхность, требуя погасить задолженность по зарплате, сообщил в воскресенье глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее Волынец сообщал, что 33 украинских горняка на шахте имени Капустина на подконтрольной Киеву территории Луганской области отказались подниматься на поверхность, они требуют выплатить долги по зарплате. По данным Волынца, задолженность перед горняками шахты составляет 126,8 миллиона гривен (4,5 миллиона долларов). Позже часть горняков поднялись на поверхность.

"Уже больше месяца под землей! Тридцать второй день горняки шахты им. Г.Г. Капустина находятся под землей в знак протеста против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам государственных шахт и маленькой заработной платы на их шахте. Также большая часть работников поверхностно-технологического комплекса на угольных шахтах в государственном секторе почти пятый месяц ни копейки не получили из своей заработанной зарплаты", — написал Волынец в Facebook.

По его данным, государственным шахтам на востоке Украины постоянно выключают электроэнергию за неуплату, фактически добыча угля остановлена.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.