Эксперт назвал угрозы "большой войны" против России самоубийством для Киева

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Милитаристская риторика Украины вызывает "презрительную жалость", а боевые действия против России станут самоубийством для Киева, заявил РИА Новости в воскресенье главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в своей статье для "Апострофа" заявил, что Россия может закрыть Азовское море для украинских судов, но это может привести к "большой войне" с Украиной. Однако, по его мнению, военный конфликт с Москвой будет нецелесообразным для Киева, поскольку он не сможет ответить российской армии.

"Украинские военные возможности, особенно флота, не позволяют вести какие-либо боевые действия Украины против России, это просто самоубийство. Потом для Порошенко накануне президентских выборов такой вариант развития событий означает просто политическую катастрофу без каких-либо шансов", — сказал Коротченко.

По его словам, украинская милитаристская риторика вызывает только презрительную жалость. "Страна, которая не способна построить свою государственность, не способна обеспечить достойное существование народа, вряд ли сможет обеспечить национальную безопасность", — резюмировал эксперт.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может блокировать Азовское море для прохода украинских кораблей в ответ на задержание украинскими властями 15 судов, которые до этого заходили в порты на Крымском полуострове.

Киев неоднократно обвинял Москву в "дестабилизации" ситуации, не приводя при этом каких-либо доказательств своих утверждений.