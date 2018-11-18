На Украине заявили об опасности "большой войны" с Россией

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия может закрыть Азовское море для украинских судов, но это может привести к "большой войне" с Украиной, заявил бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в своей статье для "Апострофа".
"Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет", — сказал он.
Помимо этого, добавил Романенко, против России могут ужесточить санкции, однако он заведомо усомнился в их эффективности.
Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может блокировать Азовское море для прохода украинских кораблей в ответ на задержание украинскими властями 15 судов, которые до этого заходили в порты на Крымском полуострове.
Киев неоднократно обвинял Москву в "дестабилизации" ситуации, не приводя при этом каких-либо доказательств своих утверждений.