Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 15 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 18 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины с применением стрелкового оружия поселка шахты "Трудовская" Донецка получил ранение мирный житель. Общее количество примененных боеприпасов — 314 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.