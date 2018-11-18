Трамп ко вторнику получит полный доклад об убийстве Хашукджи

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал преждевременными заявления о том, что за убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи стоит саудовский наследный принц и сообщил, что в понедельник или вторник получит полный доклад об убийстве, в том числе о виновных в нем.

"Это ужасная вещь, которая произошла, убийство журналиста. У нас будет полный отчет в течение следующих двух дней, возможно в понедельник или вторник… Доклад во вторник", — сообщил Трамп журналистам.

По его словам, в этом документе будет информация о виновных, в том числе заказчиках, и о последствиях убийства.

Трамп также прокомментировал сообщения о том, что ЦРУ пришло к выводу, что приказ об убийстве мог отдать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. "Они (спейслужбы) еще ничего не оценили. Слишком рано", — сказал он.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ЦРУ сделало вывод о том, что Мухаммед бен Сальман мог отдать приказ об убийстве оппозиционного журналиста. Трамп до этого заявлял о непричастности принца к этой истории и говорил о нежелании терять саудовские многомиллиардные инвестиции в экономику США.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр уже говорил, что по итогам расследования выяснилось, что принц Мухаммед бен Сальман не имеет отношения к убийству журналиста. Он пообещал, что при проведении расследования королевство будет придерживаться принципов профессионализма и независимости.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры, Хашукджи убили смертельной инъекцией наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.