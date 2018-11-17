Пасечник вступит в должность главы ЛНР 21 ноября

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Церемония вступления Леонида Пасечника в должность главы самопровозглашенной Луганской народной республики пройдет 21 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.

"Торжественная церемония вступления Леонида Пасечника в должность главы ЛНР состоится 21 ноября в Луганске", — сообщили в пресс-службе.

Выборы в ЛНР проходили 11 ноября. На пост главы республики претендовали четыре кандидата, среди которых действующий и.о. главы ЛНР Пасечник. По итогам обработки 100% бюллетеней ЦИК сообщил, что Пасечник победил с 68,3% голосов.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностям.