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Россия готова сотрудничать с любым составом Европарламента, заявил Климов

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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАндрей Климов. Архивное фотоАндрей Климов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕЛГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии готовы к сотрудничеству с любым новым составом Европейского парламента, сформированного по результатам предстоящих в мае 2019 года выборов, заявил РИА Новости глава группы по связям с Европейским парламентом в Совете Федерации сенатор Андрей Климов.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Третий раз в столице Сербии состоялся цикл встреч, называемый "Белградские консультации", которые проходят в рамках взаимодействия депутатов Европейского парламента и депутатов и сенаторов РФ. В них вместе с российской делегацией участвовали депутаты из Германии, Австрии, Болгарии и Финляндии, многие из которых, по словам Климова, "занимают высокие посты в Европейском парламенте". Одной из тем стали назначенные на май 2019 года выборы депутатов Европарламента и их возможные последствия.

"Мы внимательно следим за тем, что там происходит. Потому что мы должны быть готовы к любому повороту событий. Но это от них, от их жителей зависит, кто там победит и какие будут пропорции… Как-то влиять на это бессмысленно", — заявил Климов агентству.

По его словам, следующую встречу в рамках "Белградских консультаций" стороны наметили после летних каникул для того, "чтобы они избрали председателя, комитеты, комиссии, и когда они это сделают, мы будем с ними работать".

Согласно имеющимся у сенатора прогнозам, не менее трети кандидатов впервые получат мандат депутата Европарламента по итогам майских выборов. Он допустил возможность того, что "партии, которые традиционно имели там большинство, их количество уменьшится".

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© AP Photo / Vadim Ghirda
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"РФ не вмешивается во внутриполитическую жизнь ЕС. Мы будем готовы работать с любым составом Европарламента, кого бы ни избрали, и какие бы пропорции ни были. Нам, безусловно, известны прогнозы, мы будем работать со всеми парламентскими партиями вне зависимости от того, как к ним кто относится, потому что мы обязаны иметь прямые каналы обмена информацией и обсуждения со всеми, кого избрали люди в ЕС", — подчеркнул Климов.

"Как бы ни закончились выборы, мы готовы к сотрудничеству и с ЕС, и с каждой отдельной страной, входящей в него. Это очень важно… Люди избирают политиков, которые будут не пророссийскими, проамериканскими или прокитайскими, а которые будут представлять их собственное государство", — указал сенатор.

При этом он признал, что "с большим удовольствием" встречается с людьми, которые выступают за взаимовыгодное сотрудничество с Россией, принятие независимых решений, защиту суверенитета от вмешательства извне, "мир без войны и за общее пространство большой Европы от Атлантики до Тихого океана без искусственных разделительных линий".

Скульптура Сердце Европы у здания Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2018 / Frederick Florin
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"Чем таких политиков будет больше, тем будет больше позитивного эффекта и для нас, и для Евросоюза. Мы, вообще, исходим из того, что то, что выгодно России, не может быть невыгодно в целом народам. Мы ничего плохого не предлагали и не собираемся предлагать. Предлагаем укрепление безопасности, на основе неделимости понятия безопасности, она не может быть безопасностью для своих и опасностью для чужих. А если говорим о сотрудничестве, то оно может быть только взаимовыгодным и равноправным", — резюмировал глава делегации РФ.

Климов также отметил важность инфраструктурной интеграции "на всем евразийском пространстве" при праве на собственную политическую жизнь государств и невмешательство извне.

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