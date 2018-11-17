Россия готова сотрудничать с любым составом Европарламента, заявил Климов

БЕЛГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии готовы к сотрудничеству с любым новым составом Европейского парламента, сформированного по результатам предстоящих в мае 2019 года выборов, заявил РИА Новости глава группы по связям с Европейским парламентом в Совете Федерации сенатор Андрей Климов.

Третий раз в столице Сербии состоялся цикл встреч, называемый "Белградские консультации", которые проходят в рамках взаимодействия депутатов Европейского парламента и депутатов и сенаторов РФ. В них вместе с российской делегацией участвовали депутаты из Германии, Австрии, Болгарии и Финляндии, многие из которых, по словам Климова, "занимают высокие посты в Европейском парламенте". Одной из тем стали назначенные на май 2019 года выборы депутатов Европарламента и их возможные последствия.

"Мы внимательно следим за тем, что там происходит. Потому что мы должны быть готовы к любому повороту событий. Но это от них, от их жителей зависит, кто там победит и какие будут пропорции… Как-то влиять на это бессмысленно", — заявил Климов агентству.

По его словам, следующую встречу в рамках "Белградских консультаций" стороны наметили после летних каникул для того, "чтобы они избрали председателя, комитеты, комиссии, и когда они это сделают, мы будем с ними работать".

Согласно имеющимся у сенатора прогнозам, не менее трети кандидатов впервые получат мандат депутата Европарламента по итогам майских выборов. Он допустил возможность того, что "партии, которые традиционно имели там большинство, их количество уменьшится".

"РФ не вмешивается во внутриполитическую жизнь ЕС. Мы будем готовы работать с любым составом Европарламента, кого бы ни избрали, и какие бы пропорции ни были. Нам, безусловно, известны прогнозы, мы будем работать со всеми парламентскими партиями вне зависимости от того, как к ним кто относится, потому что мы обязаны иметь прямые каналы обмена информацией и обсуждения со всеми, кого избрали люди в ЕС", — подчеркнул Климов.

"Как бы ни закончились выборы, мы готовы к сотрудничеству и с ЕС, и с каждой отдельной страной, входящей в него. Это очень важно… Люди избирают политиков, которые будут не пророссийскими, проамериканскими или прокитайскими, а которые будут представлять их собственное государство", — указал сенатор.

При этом он признал, что "с большим удовольствием" встречается с людьми, которые выступают за взаимовыгодное сотрудничество с Россией, принятие независимых решений, защиту суверенитета от вмешательства извне, "мир без войны и за общее пространство большой Европы от Атлантики до Тихого океана без искусственных разделительных линий".

"Чем таких политиков будет больше, тем будет больше позитивного эффекта и для нас, и для Евросоюза. Мы, вообще, исходим из того, что то, что выгодно России, не может быть невыгодно в целом народам. Мы ничего плохого не предлагали и не собираемся предлагать. Предлагаем укрепление безопасности, на основе неделимости понятия безопасности, она не может быть безопасностью для своих и опасностью для чужих. А если говорим о сотрудничестве, то оно может быть только взаимовыгодным и равноправным", — резюмировал глава делегации РФ.

Климов также отметил важность инфраструктурной интеграции "на всем евразийском пространстве" при праве на собственную политическую жизнь государств и невмешательство извне.