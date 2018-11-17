Россия готова сотрудничать с любым составом Европарламента, заявил Климов

БЕЛГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии готовы к сотрудничеству с любым новым составом Европейского парламента, сформированного по результатам предстоящих в мае 2019 года выборов, заявил РИА Новости глава группы по связям с Европейским парламентом в Совете Федерации сенатор Андрей Климов.
"Мы внимательно следим за тем, что там происходит. Потому что мы должны быть готовы к любому повороту событий. Но это от них, от их жителей зависит, кто там победит и какие будут пропорции… Как-то влиять на это бессмысленно", — заявил Климов агентству.
По его словам, следующую встречу в рамках "Белградских консультаций" стороны наметили после летних каникул для того, "чтобы они избрали председателя, комитеты, комиссии, и когда они это сделают, мы будем с ними работать".
Согласно имеющимся у сенатора прогнозам, не менее трети кандидатов впервые получат мандат депутата Европарламента по итогам майских выборов. Он допустил возможность того, что "партии, которые традиционно имели там большинство, их количество уменьшится".
"Как бы ни закончились выборы, мы готовы к сотрудничеству и с ЕС, и с каждой отдельной страной, входящей в него. Это очень важно… Люди избирают политиков, которые будут не пророссийскими, проамериканскими или прокитайскими, а которые будут представлять их собственное государство", — указал сенатор.
При этом он признал, что "с большим удовольствием" встречается с людьми, которые выступают за взаимовыгодное сотрудничество с Россией, принятие независимых решений, защиту суверенитета от вмешательства извне, "мир без войны и за общее пространство большой Европы от Атлантики до Тихого океана без искусственных разделительных линий".
Климов также отметил важность инфраструктурной интеграции "на всем евразийском пространстве" при праве на собственную политическую жизнь государств и невмешательство извне.