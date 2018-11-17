Медведев прогулялся по столице Папуа-Новой Гвинеи

Саммит АТЭС в Папуа-Новой Гвинее (24)

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время прогулки в Порт-Морсби. 16 ноября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время прогулки в Порт-Морсби. 16 ноября 2018

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прогулялся по Порт-Морсби после первого дня саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее.

Если любишь желтый цвет. Медведев примерил национальную новогвинейскую рубашку pic.twitter.com/rQUbraN0Wd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 ноября 2018 г.

​Во время прогулки премьер, одетый неформально, сделал несколько фотографий города.

Двухдневный саммит АТЭС открылся в субботу в Порт-Морсби. Российскую делегацию возглавляет Медведев. Папуа-Новая Гвинея, одна из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, впервые принимает встречу лидеров 21 экономики АТЭС.