На Украине активисты разрисовали забор дома Авакова

КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Активисты разрисовали забор главы МВД Украины Арсена Авакова во время акции возле его дома с требованием отставки министра, сообщает в субботу портал "Страна.ua".

Как сообщает издание, в субботу возле дома Авакова прошла акция с требованием его отставки "Аваков, уходи!".

Как сообщают авторы инициативы, одна из главных причин требования отставки Авакова — нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк".

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована долгое время была в тяжелом состоянии в больнице, а 4 ноября она скончалась. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной раде с отчетом о расследовании убийства Гандзюк, заявил о намерении написать заявление об отставке. Он обосновал свое решение обвинениями в адрес правоохранителей в недобросовестном расследовании.

Позднее депутаты не поддержали отставку генпрокурора в ходе тестового голосования. Президент Украины Петр Порошенко также не принял заявление генпрокурора Украины об отставке.