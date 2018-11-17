В ЛНР ополченец погиб после снайперского обстрела со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (142)

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомств ЛНР Андрей Марочко.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о двух обстрелах за сутки со стороны ВС Украины.

"Сегодня утром в результате работы вражеского снайпера получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий одного из подразделений Народной милиции ЛНР", — сказал Марочко.

Он уточнил, что всего по территории республики было выпущено более 20 различных снарядов за сутки.

"Мы выражаем соболезнования семье погибшего защитника республики и заявляем, что данное преступление не останется безнаказанным. Всех военных преступников ждёт трибунал", — подчеркнул Марочко.