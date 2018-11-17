Мэр Смелы заявил, что все дома в городе подключили к отоплению

КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Все жилые дома и объекты социальной сферы Смелы в Черкасской области Украины подключены к отоплению, заявил в субботу мэр города Алексей Цыбко.

Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября потребовал в течение нескольких часов начать отопительный сезон в Смеле — единственном в стране городе, где не было восстановлено теплоснабжение. Вице-премьер Украины Геннадий Зубко сообщил, что газ дали в 15 из 20 котельных Смелы.

"На 100% все подключено. И коммунальные предприятия, и дома, где живут люди, их у нас 152, все обеспечены теплом. … Чрезвычайное положение уже сняли", — приводит слова Цыбко агентство УНН. По его словам, учебный процесс в школах города будет восстановлен в понедельник.

Мэр города отметил, что договор с "Нафтогазом Украины" о поставках газа так и не подписан. "Они ("Нафтогаз"- ред.) все равно не подписывают с нами договор и требуют прошлые долги взять на себя. На это горожане не пойдут никогда", — заявил Цыбко.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), а впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек. Согласно законодательству, ответственность за своевременное начало отопительного сезона на Украине лежит на местной власти.