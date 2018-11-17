Си Цзиньпин намерен посетить Южную Корею и КНДР в 2019 году

ТОКИО, 17 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Южную Корею и КНДР в будущем году, передает в субботу агентство Рёнхап по итогам китайско-южнокорейских переговоров на высшем уровне на полях саммита АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи.

По данным агентства, Си Цзиньпин сообщил, что получил приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына и намерен отправиться в эту страну в будущем году.

Южнокорейский президент со своей стороны также пригласил в Сеул председателя КНР. Си Цзиньпин ответил, что намерен посетить Республику Корея в 2019 году.