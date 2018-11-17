МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о предоставлении Украине помощи в борьбе с "российской агрессией" неконструктивно и мешает восстановлению добрососедских дружественных отношений между Киевом и Москвой, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее Помпео пообещал главе МИД Украины Павлу Климкину помощь в борьбе с "российской агрессией".

"Нам необходимо установить добрососедские дружественные отношения с Украиной. И то, что наши американские партнеры делают подобные заявления, мы расцениваем как неконструктивный подход к урегулированию украинского конфликта", — сказал РИА Новости Морозов.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.