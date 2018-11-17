Помпео пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал главе МИД Украины Павлу Климкину помощь в борьбе с "российской агрессией".

"Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии. В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США", — сказал Помпео по итогам заседания комиссии США-Украина по стратегическому партнерству.

"Мы продолжим обеспечивать для России соответствующие последствия, пока Москва полностью не реализует минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", — отметил госсекретарь США.

Он добавил, что обсуждал с Климкиным также демократические реформы и независимость судов, верховенство права, коррупцию, отношения Украины с соседями и права человека.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".