СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Заявления и жалобы в международные инстанции властей Украины по Азовскому морю объясняются стремлением выглядеть обиженными, это не поможет Киеву, заявил РИА Новости депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее представитель украинского президента в Верховной раде депутат Ирина Луценко заявила, что Киев "жестко ответит" на перекрытие Азовского моря. По ее словам, Украина якобы имеет несколько исков о нарушении Россией конвенции по морскому праву.

"Оборона выстраивается не бумажными листами и судебными исками, а боевыми кораблями и соответствующей инфраструктурой. Заявлениями в суд, пасквилями в ООН и ПАСЕ от Украины можно выстелить всю поверхность Азовского моря", — сказал Белик.

Он добавил, что если Россия примет решение "доминировать в регионе, то никакие кляузы в международные инстанции Украине уже не помогут". "Ну, разве что для самоутверждения. Ведь быть и выглядеть обиженным — это новое политическое кредо киевского режима", — сказал Белик.

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Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что в ответ на задержание Украиной 15 судов, заходивших ранее в порты Крыма, Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств. По его словам, такими действиями Украина сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от чего "только она и пострадает". Клинцевич назвал действия Киева "явным беспределом". Не имеет значения, подчеркнул он, идет ли речь о задержании российских судов или судов иностранных государств – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Украинские пограничники в марте задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.