В Раде пригрозили ответить на закрытие Азовского моря

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Представитель украинского президента в Верховной раде депутат Ирина Луценко заявила, что Киев "жестко ответит" на перекрытие Азовского моря. По ее словам, Украина якобы имеет несколько исков о нарушении Россией конвенции по морскому праву.
Луценко пообещала подавать по этому вопросу иски в международные суды. "Обязательной будет реакция СБУ, пограничников", — добавила она.
По словам представителя президента, юг Украины сильно зависит от доступа к Азовскому морю. Она заявила, что действия Москвы имеют своей целью дестабилизацию ситуации на Украине в следующем году.
Луценко призвала украинские власти и дипкорпус приложить больше усилий для "консолидации вокруг Украины международного сообщества", а также усиления антироссийских санкций.
Киев неоднократно обвинял Москву в "дестабилизации" ситуации, не приводя при этом каких-либо доказательств своих утверждений.
Обстановка в Азовском море
Украина в марте этого года задержала в Азовском море траулер "Норд", на борту которого были десять россиян. Против капитана судна открыто уголовное преследование, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "незаконное посещение Крыма" "с целью причинения вреда государственным интересам". Позже, в августе, в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все проверочные действия осуществляются в рамках действующего закона. Кроме того, в Кремле допустили, что Россия может принять меры с целью защиты российских моряков в Азовском море.