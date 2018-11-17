Лавров заявил о поддержке Белграда в косовском вопросе

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Москва будет готова рассмотреть в конструктивном ключе приемлемое для Белграда решение по урегулированию отношений с Косово, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если в Белграде сочтут приемлемым для Сербии какой-либо вариант урегулирования, мы будем готовы рассмотреть его в конструктивном ключе. Спекулировать о возможном содержании тех или иных вариантов неуместно", — сказал Лавров в интервью газете "Сербский телеграф".

По его словам, позиция РФ по Косово хорошо известна, она опирается на международное право – прежде всего, резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.

"Неизменно оказываем сербским друзьям всестороннее содействие в усилиях, направленных на отстаивание законных интересов Сербии – и по двусторонней линии, и в международных организациях", — подчеркнул министр.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.