Лавров рассказал, где Запад пытается создать новый плацдарм против России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Запад предпринимает настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России, опыт Украины никого ничему не научил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что после окончания "холодной войны" запад отказался от совместной работы "по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евроатлантике, к чему настойчиво призывала Россия".

"Вместо этого (западные страны – ред.) избрали тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства, создания новых разделительных линий на европейском континенте. Например, в 1999 году, грубо нарушив международное право, в течение двух с половиной месяцев бомбили Югославию, а затем – в попытке легитимизировать агрессию – признали провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово", — сказал министр в интервью сербской газете "Сербский телеграф", отвечая на вопрос о причине попыток западных чиновников отдалить Сербию от России.

Одним из итогов такой антироссийской политики стал "срежиссированный и поддержанный" США и рядом европейских стран путч в Киеве в феврале 2014 года, сказал Лавров.

"Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены. Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем", — сказал дипломат.

В Москве знают о давлении, которое оказывают на Белград для того чтобы свернуть сотрудничество с Россией, отметил министр. В Сербии этому "уверенно противостоят".

"В Москве высоко ценят самостоятельный многовекторный внешнеполитический курс Сербии, который, убежден, отвечает коренным интересам вашего народа", — подчеркнул Лавров.