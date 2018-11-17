Пенс рассказал о подготовке нового саммита Трампа и Ким Чен Ына

ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают подготовку нового саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на деловом саммите АТЭС.

"В то время, как мы говорим сейчас, США строят новые планы по поводу нового саммита между президентом Трампом и Ким Чен Ыном", — сказал он, добавив, что "все нации должны объединиться и добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова".

В пятницу Центральное телевидение КНДР сообщило об успешных испытаниях на полигоне "ультрасовременного" оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени. Испытания посетил Ким Чен Ын. Позже представитель госдепартамента заявил, что США уверены, что Северная Корея будет соблюдать обещания, несмотря на испытание нового высокотехнологичного оружия.

В Сингапуре 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове, где в 1950-1953 годах шла война, завершившаяся подписанием соглашения о перемирии. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.