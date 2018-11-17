Генсек ООН оценил пожизненный приговор экс-лидерам "Красных кхмеров"

ООН, 17 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш позитивно оценил вынесение приговора двум бывшим лидерам режима "Красных кхмеров", правившего в Камбодже в 1975-1979 годах, которые были повторно приговорены 16 ноября к пожизненному заключению по обвинениям в геноциде нацменьшинств и массовых репрессиях против представителей коренного населения Камбоджи.
Добавляется, что "генеральный секретарь высоко оценивает самоотверженную и напряженную работу всех, кто участвует в важной работе судебной палаты … и призывает государства-члены ООН продолжать оказывать поддержку (чрезвычайной судебной — ред.) палате".
Противостояние между новыми властями Камбоджи и ушедшими в подполье "Красными кхмерами", которые долгое время контролировали районы провинции Сиемриеп, прилегающие к границе между Камбоджей и Таиландом, продолжалось до середины 90-х годов прошлого века. В конце 1990-х и начале 2000-х годов остававшиеся на тот момент в живых лидеры режима "Красных кхмеров" были арестованы.
Чрезвычайные судебные палаты Камбоджи по рассмотрению дел о преступлениях "Красных кхмеров" были совместно созданы ООН и правительством Камбоджи в 2003-2006 годах. В 2006 году начался первый процесс по обвинению лидеров режима в преступлениях против человечности.
Это второй пожизненный приговор, полученный двумя остающимися в живых бывшими высокопоставленными функционерами режима Пол Пота: в 2014 году в рамках уголовного дела №002/01 Кхиеу Сампхан и Нуон Чеа были также приговорены к пожизненному заключению по обвинению в преступлениях против человечности, массовых убийствах и военных преступлениях.