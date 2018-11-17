Американке по ошибке удалили обе почки

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жительнице американского штата Колорадо по ошибке удалили обе почки, сообщил телеканал Fox 31.
Кроме того, биопсия после операции свидетельствовала об отсутствии опухоли в органах.
Теперь Вулли требуется пересадка хотя бы одной почки, а среднее время ожидание транспланта в США составляет семь лет.
"У меня ощущение, что они должны мне почку, это уж точно. Страшно, потому что у тебя нет выбора, когда ты попадаешь в больницу. Ты веришь, что о тебе позаботятся", — посетовала она.
Ранее жительница Флориды подала в суд на врача, который удалил ей здоровую почку, приняв ее за раковую опухоль.