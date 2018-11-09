Американский врач удалил пациентке почку, приняв ее за опухоль

Врачи во время операции. Архивное фото

Врачи во время операции. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американка Морин Пачеко подала в суд на врачей, которые удалили ее здоровую почку, приняв ее за опухоль. Об этом сообщает Palm Beach Post.

51-летняя жительница Флориды в течение нескольких лет испытывала боли в спине из-за неправильно сросшегося перелома. Травму женщинам получила в ДТП.

Ей назначили операцию, во время которой хирург Рамон Васкес перепутал здоровую почку с опухолью и удалил ее. Через месяц патологоанатом признал удаленный орган здоровым.

Департамент здравоохранения Флориды подал административную жалобу против Васкеса. В ведомстве отметили, что диагноз не соответствовал реальному состоянию здоровья пациентки.

Врачу грозит лишение медицинской лицензии и штраф в 250 тысяч долларов. До инцидента у хирурга был безупречный послужной список.