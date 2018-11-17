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Украина хочет продолжать сотрудничать с США в военной сфере, заявил Климкин

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (229)
(обновлено: 01:16 17.11.2018)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фотоМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин по итогам встречи с госсекретарем Майком Помпео пятницу заявил о стремлении укреплять взаимодействие с США в военной сфере.

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : Public domain
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"Сегодня мы обсудили пути, как США и Украина продолжат работу вместе, чтобы усилить наше сопротивление. Мы высоко ценим поддержку США в области усиления нашей обороноспособности, через подготовку наших военных, предоставление вооружения и оборудования…. Мы будем укреплять наши оборонные возможности и взаимодействие с США в этой области", — сказал Климкин.

Он также заявил, что с нетерпением ждет встречи с Помпео на Украине в "не столь отдаленном будущем". Ранее Климкин отмечал, что следующее заседание комиссии США-Украина пройдет в Киеве в 2019 году.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Оксана Щекарева
Продолжайте, вам нескольким тысячам никто и не мешает. Большинство подождёт пока вы наобщаетесь. Если взаимовыгодно это хорошо, если невыгодно это плохо. Общаются для общего развития, - развивайтесь. А если нет развития, то попросят уйти. Люди не глупые, они посчитают убытки и проблемы от общения, сами решат, без чужих мнений. Зачем покупать оружие у США, если выгодней покупать у России и более того самим производить, но не применять его против мирных людей? И США посоветуйте, не продавать оружие, а производить своё только для себя и остальным странам тоже, оружие для чего надо, для себя или для друзей, а почему все не друзья, или кого-то назначают не другом, а что этот недруг натворил то ужастного такого, чтобы им стать? Может на Хиросиму что-то сбросил раньше вас? От кого защищаемся? Вот ответы примерно одинаковые и о чём это всё говорит товарищ Климкин? И России посоветуйте, может когда будете советовать не покупать что-то для оружия у североатлантического альянса, то попросите и не покупать США у России газ и остальное, просто же всё. И попросите мвф не давать вам денег на оружие, потому что они им и не торгуют, но и торгуют им. И что вы скажите? Зачем врагом людей делаете, которые вам ничего плохого не сделали? Зачем отбираете у них деньги и несёте в мвф? И потом они платят за оружие от врага, который никогда не нападет и не враг вовсе! Что за игры такие на самом деле?! В сговоре с США и мвф, чтобы обокрасть Украину и всех граждан и российских тоже? Фиг вам, общайтесь сколько хотите, но за эти издержки сговора вместо выгодных взаимоотношений ответственность придётся нести!
01:36
17.11.2018
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Чья Чьо
Вместо касок - глубокие кастрюли, чтобы денег больше влезало от подачек. Стремление "Кастрюлелэнда" всем известны.
01:06
17.11.2018
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