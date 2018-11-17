Украина хочет продолжать сотрудничать с США в военной сфере, заявил Климкин

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин по итогам встречи с госсекретарем Майком Помпео пятницу заявил о стремлении укреплять взаимодействие с США в военной сфере.

"Сегодня мы обсудили пути, как США и Украина продолжат работу вместе, чтобы усилить наше сопротивление. Мы высоко ценим поддержку США в области усиления нашей обороноспособности, через подготовку наших военных, предоставление вооружения и оборудования…. Мы будем укреплять наши оборонные возможности и взаимодействие с США в этой области", — сказал Климкин.

Он также заявил, что с нетерпением ждет встречи с Помпео на Украине в "не столь отдаленном будущем". Ранее Климкин отмечал, что следующее заседание комиссии США-Украина пройдет в Киеве в 2019 году.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.