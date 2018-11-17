ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США и Украина будут добиваться, чтобы проект магистрального газопровода из России в Европу не состоялся, заявил госсекретарь Майк Помпео на встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным.

"Мы будем совместно работать над тем, чтобы остановить проект "Северный поток — 2", который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и представляет риск дальнейшего подрыва суверенитета европейских стран, которые зависят от российского газа. Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков", — сказал Помпео.

США требуют от европейских стран прекратить участвовать в проекте "Северный поток — 2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это решение. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

Проект "Северный поток-2"

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Владимир Путин в этой связи говорил, что Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

