ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США и Украина будут добиваться, чтобы проект магистрального газопровода из России в Европу не состоялся, заявил госсекретарь Майк Помпео на встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным.
США требуют от европейских стран прекратить участвовать в проекте "Северный поток — 2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это решение. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.
Проект "Северный поток-2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.