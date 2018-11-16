Трамп подписал закон о создании управления по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом закон, по которому создается новое учреждение по безопасности киберпространства и инфраструктуры.

Управление по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) создается на базе министерства внутренней безопасности (МВБ) страны. Агентство будет защищать критически важную инфраструктуру от физических и онлайн-угроз и прогнозировать риски на будущее. В его задачи входит координация этой деятельности с другими государственными учреждениями, а также с частным сектором.

В новом агентстве будет три управления — по кибербезопасности, безопасности инфраструктуры и коммуникациям в условиях чрезвычайных ситуаций.