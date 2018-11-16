Комитет конгресса США вынес двум депутатам порицание из-за домогательств

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США вынес порицание двум депутатам по делам о приставаниях, сообщило издание Politico.

Республиканец от Северной Каролины Марк Мидоус получил порицание за то, что "не предпринял шагов, необходимых для того, чтобы в его офисе не было дискриминации". Бывший глава офиса Мидоуса Кенни Уэст обвинялся в домогательствах. Конгрессмену предстоит возместить более 40 тысяч долларов в виде зарплаты, которую он продолжал платить своему сотруднику после того, как стало известно об обвинениях.

Также порицание высказано демократу Рубену Кихуэну от Невады за "постоянные нежелательные ухаживания за женщинами, которые должны были общаться с ним по работе". Кихуэн на фоне скандала заявил, что не будет переизбираться в конгресс. Он покинет палату представителей в январе.