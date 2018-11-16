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Трамп рассчитывает выиграть суд против журналиста CNN

(обновлено: 22:06 16.11.2018)
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© AFP 2018 / Jim WatsonПрезидент США Дональд Трамп и корреспондент телеканала CNN Джим Акоста. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп и корреспондент телеканала CNN Джим Акоста. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассчитывает в конечном счете выиграть суд против журналиста CNN Джима Акосты после судебного распоряжения о восстановлении журналистской аккредитации последнего в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп и конгрессмен-республиканец Грег Джианфорте во время выступления в Монтане. 18 октября 2018
© AP Photo / Carolyn Kaster
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По словам президента, он намерен добиться этого, вводя новые правила для журналистского пула.

"Люди должны вести себя нормально. Мы составляем правила и регулирование… С правилами и регулированием мы вернемся в суд и выиграем", — сказал Трамп.

"Нельзя задавать три вопроса, четыре вопроса (подряд). Нельзя вставать и не садиться", — заявил Трамп.

По его словам, он выступает за полную свободу прессы. "Но нужно вести себя уважительно, когда находишься в Белом доме", — заключил президент США.

Белый дом временно восстановит аккредитацию Акосты после решения суда, подтвердила ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Суд ранее распорядился, чтобы Белый дом вернул отобранную им аккредитацию журналисту CNN.

Аргументы истца заключались в том, что отзыв аккредитации мог нарушить права Акосты в соответствии с Пятой поправкой к конституции США. Эта поправка гарантирует гражданам надлежащее судебное разбирательство.

Судья Тимоти Келли не разрешил дело по существу, но предоставил CNN временный ордер, позволяющий требовать возвращения аккредитации на время дальнейшего разбирательства. При этом судья дал понять, что телеканал и журналист, скорее всего, выиграют дело.

Белый дом на прошлой неделе сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации Акосты после его общения с Трампом на пресс-конференции, где президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым. При этом Акоста сохранял возможность подавать запрос на однодневные и недельные пропуска в Белый дом, так что полностью доступа лишен не был.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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В качестве ответчиков по делу проходят шесть человек, в том числе президент Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс и директор Секретной службы Джозеф Клэнси.

Трамп не первый раз конфликтует с Акостой, они регулярно общаются в напряженной манере. Именно Акоста стал одним из первых журналистов, которых Трамп обвинил в создании "фейковых новостей", будучи недовольным освещением своей предвыборной кампании.

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