Защита и обвинение Бутиной попросили перенести предстоящие слушания

ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Стороны защиты и обвинения в деле россиянки Марии Бутиной попросили суд перенести начало разбирательства на две недели с назначенной ранее даты 6 декабря, говорится в подписанном ими прошении, опубликованном в пятницу в базе судебных документов.

"Стороны совместно просят суд отменить текущий график подачи ходатайств и их рассмотрения, (и) перенести слушания по статусу этого дела на 18 или 19 декабря 2018 года", — сказано в документе.

Там предложено установить крайний срок подачи ходатайств защитой до 30 ноября, ответа на них обвинением – до 14 декабря, а крайним сроком для реакции на эти ответы защитой Бутиной – 17 декабря.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".