Россия может принять участие в добыче золота в Венесуэле

МЕХИКО, 16 ноя – РИА Новости. Россия может принять участие в добыче золота в Венесуэле, если будут конкретные предложения, заявил РИА Новости в пятницу российский посол в Каракасе Владимир Заемский.

Он принял участие в министерской встрече в Каракасе по подготовке заседания комиссии высокого уровня. Дата самого заседания пока не определена.

"Вице-президент Тарек Эль-Аиссами пригласил нас к участию в добыче золота. Я ответил, что если они хотят нашего участия, то должны подготовить конкретные предложения", – сказал Заемский. По его словам, такие предложения Эль-Аиссами обещал передать российской стороне до 13 декабря.

Посол отметил, что пока никакой конкретики по возможному участию России в золотодобывающих проектах Венесуэлы нет.

Президент США Дональд Трамп 1 ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в документе, администрация США намерена помешать властям латиноамериканской страны, в частности, "расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях" и "наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления".