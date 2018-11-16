МИД Украины выразил протест послу Венгрии

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. МИД Украины выразил протест новому послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с заявлениями премьера Орбана о невозможности сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Венгрии не представляются возможными. Также, по его словам, у Украины нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС. Орбан напомнил, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы (в марте следующего года), и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением.

"Шестнадцатого ноября в МИД Украины был приглашен новый посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии В.Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Ж.Шемьена по Украине", — говорится в сообщении на сайте МИД.

Венгерском дипломату Киев заявил "о необходимости прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией".

В среду замглавы МИД Василий Боднар принял копии верительных грамот от назначенного посла Венгрии на Украине Ийдярто. Он подтвердил поддержку Будапештом территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и его настрой на расширение украинско-венгерского сотрудничества.

В октябре Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.