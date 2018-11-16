В Раде пригрозили ответить на закрытие Азовского моря для украинских судов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Представитель президента Украины в Верховной раде депутат Ирина Луценко пригрозила "жестким ответом" в случае, если Россия перекроет Азовское море.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Москва может блокировать этот водоем для прохода украинских кораблей в ответ на задержание Киевом 15 судов, ранее заходивших в крымские порты.

По словам Луценко, Украина якобы имеет несколько исков о нарушении Россией конвенции по морскому праву. Она отметила, что Азовское море считается внутренним морем, что позволяет апеллировать к международной конвенции из-за отсутствия подписанных договоров об использовании вод моря.

"Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ, пограничников", — сказала депутат Рады.

Она подчеркнула, что юг страны сильно зависит от доступа к Азовскому морю. По ее словам, действия российских властей направлены на дестабилизацию обстановки на Украине в 2019 году.

Луценко призвала власти и дипломатический корпус страны приложить больше усилий для "консолидации вокруг Украины международного сообщества" и ужесточения санкций против России.

Украинские власти неоднократно обвиняли Москву в "дестабилизации" ситуации. При этом никаких доказательств или аргументов Киев не приводит.

Ситуация в Азовском море

В марте Украина задержала в Азовском море траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Против капитана ведется уголовное преследование, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "незаконное посещение Крыма" "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе херсонском порту был задержан танкер "Механик Погодин".

Россия сочла действия Украины "морским терроризмом", ответив усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Украинские пограничники, в свою очередь, обвинили Москву в том, что они практикуют "жесткую политику задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что осуществляет проверочные мероприятия на основании международного морского права и претензий от судовладельцев в ведомство не поступало. В МИД Украины признали, что российские пограничники при осмотре не нарушают протоколов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что все проверочные действия проходят в рамках закона. В Кремле также допустили, что Москва может предпринять меры для защиты российских моряков в Азовском море.